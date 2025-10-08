La ministra Santanchè a Ttg, la fiera del Turismo

Aprono oggi in fiera a Rimini Ttg Travel Experience e InOut | The Contract Community, i due appuntamenti organizzati da Italian Exhibition Group (Ieg) che insieme rappresentano la più grande piattaforma italiana per la promozione turistica e per l’industria dell’ospitalità e del design indoor e outdoor. Con circa 2.700 brand espositori, oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi – tra i quali Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Sud America, India e Cina – e 66 startup pronte a presentare nuove soluzioni per il settore, i padiglioni riminesi ospiteranno tre giorni di incontri, contrattazioni e visioni sul turismo globale.

La cerimonia inaugurale si terrà alle 12 nella Main Arena. Sul palco sarà presente anche Daniela Santanchè (foto), ministro per il Turismo.