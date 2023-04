La minoranza abbandona l’aula Salta il Consiglio, tutti a casa

"Vergogna", grida il Pd. "Non siamo la vostra stampella", ribattono la minoranza. Il consiglio comunale di giovedì sera è durato una manciata di minuti. Quando l’opposizione ha avuto la certezza che i consiglieri di maggioranza non raggiungevano il quorum legale per lo svolgimento della seduta, è uscita. Tutti a casa con il presidente del consiglio Simone Gobbi che ha riconvocato ieri un nuovo consiglio per il 5 aprile. Dopo l’uscita di Gianluca Vannucci e la rottura ormai definitiva con Valentina Villa di Uniamo, la maggioranza ha in consiglio numeri più risicati. Dalle civiche (Lista Caldari e Renata Tosi) parlano di "maggioranza ai titoli di coda". Dal Partito democratico sottolineano la mancanza di responsabilità istituzionale, "nemmeno la richiesta tecnica della segretaria comunale" per votare la pratica sui revisori dei conti ha smosso l’opposizione dalle proprie posizioni.

"Noi siamo dell’idea che ognuno debba fare la propria parte – dicono le civiche -. Ci sarà dialogo solo se ci sarà collaborazione", Cosa che sarebbe mancata nei mesi scorsi, denunciano Caldari e alleati. "E’ fuori luogo che pretendano dalla minoranza un soccorso nel farsi votare i provvedimenti. Non siamo un ente di mutuo soccorso. In democrazia si governa solo con i numeri, e quelli della maggioranza cominciano a essere troppo traballanti".

Pd, 2030, Coraggiosa e Riccione col cuore non ci stanno e parlano di "irresponsabilità amministrativa. Uno sperpero di denaro pubblico unicamente motivato dall’ostruzionismo di chi non ha ancora metabolizzato il lutto per la sconfitta elettorale". Se la maggioranza è andata sotto è anche perché Francesca Sapucci (Coraggiosa) aveva partorito il giorno precedente e Chiara Angelini era fuori città. "Hanno approfittato – rilanciano da via don Minzoni – delle assenze di una partoriente e di chi era fuori per lavoro. Azioni che rafforzano la nostra motivazione nel proseguire il lavoro per la città". Nessun commento dalla Lega, la cui consigliera Elena Raffaelli era data per assente prima del consiglio. Attacca invece a testa bassa Fratelli d’Italia. "Abbiamo l’impressione di essere amministrati da un tecnica prestato alla politica (riferito alla sindaca), che non ne conosce le basi e si dimostra inadeguato all’incarico".

Andrea Oliva