La minoranza attacca: "Spettacolo poco edificante"

Un Consiglio comunale "imbarazzante". E’ quanto sostengono centrodestra e le Civiche. "La Tosi non ha nessuna condanna ma la sindaca Angelini insiste per richiedere il rimborso. L’iscrizione della causa fa scattare l’avvio della procedura di incompatibilità. Ma c’è un ma…. Nessuno, nemmeno il segretario comunale che pare abbia parlato di automatismo, ha considerato l’esimente che esclude l’incompatibilità se la causa riguarda fatti/azioni inerenti il mandato amministrativo e qui è palese che la Tosi non agiva per difendere interessi personali". La consigliera Raffaelli ha posto la pregiudiziale, ottenendo il rinvio a data da destinarsi "perché la segretaria comunale – continua la nota – , che avrebbe dovuto esaminare meglio la pratica prima di portarla in discussione, farà un quesito al ministero dell’Interno. Spettacolo poco edificante, confusione amministrativa e politica e la Tosi guerriera la vince ancora". Gianluca Vannucci di Azione precisa: "Le dichiarazioni della maggioranza, i numerosi errori nella preparazione della delibera e l’intento vendicativo con cui è stata calendarizzata la seduta, dimostrano l’inadeguatezza di una giunta che cerca di compattarsi combattendo l’avversario. Sarebbe necessario ritirare la pratica in attesa di approfondimenti, tanto più che il segretario Pd aveva espresso l’intenzione di guardare al procedimento giudiziario. Chiediamo pertanto che l’argomento promosso contro la consigliere Tosi venga discusso una volta esaurito il procedimento giudiziario, senza fughe in avanti che servono solo ad alimentare il clima di scontro".