La minoranza boccia il piano Ausl: "Il Pronto intervento è a rischio"

Minoranza sulle barricate per le sorti del Pronto intervento a Santarcangelo. Anche al ’Franchini’ aprirà (come al ’Sacra Famiglia’ di Novafeltria e come già avvenuto a Cattolica) uno dei nuovi Cau, i centri di assistenza urgenza. Martedì in consiglio comunale sarà direttamente il direttore generale dell’Ausl, Tiziano Carradori, a illustrare la riorganizzazione del servizio di emergenza e urgenza. Il nuovo Cau assisterà i pazienti a bassa complessità, non gravi. I timori dell’opposizione, così come del personale che attualmente presta servizio al Pronto intervento, è che in questo modo venga ridotta ulteriormente l’attività di emergenza al ’Franchini’. Su questo non ha dubbi Forza Italia, che attraverso il commissario Walter Vicario ha prodotto un lungo documento per mostrare "gli svantaggi del Cau". "Tanti pazienti – attacca Vicario – non verranno più trattati al ’Franchini’, dovranno andare a Rimini o Cesena. Si determinerà il drastico ridimensionamento del servizio, a scapito della collettività". Per Vicario con il Cau Santarcangelo si ritroverà con meno infermieri e con medici che "non hanno una formazione specifica per le emergenze".

Ancora più duro Domenico Samorani, capogruppo di ’Bene in comune’ e responsabile del reparto di chirurgia di Santarcangelo: "È inaccettabile che si venga a presentare il tema in consiglio parlando di potenziamento dei servizi territoritali e di riorganizzazione dell’emergenza". Samorani ricorda che "al ’Franchini’, in questi anni, siamo passati dal Pronto soccorso al Pronto intervento. Dal 2020 il Pronto intervento è aperto solo 12 ore al giorno (dalle 8 alle 20), è chiuso di sera e di notte. E adesso la trasformazione in un servizio territoriale di assistenza" con il Cau. Per Samorani questo "non era la soluzione. Il Cau a Santarcangelo andava fatto fuori dal Pronto intervento, dovevano esserci entrambi i servizi". In questo modo "il Cau poteva fare la prima scrematura dei pazienti, e quelli più gravi venivano mandati al Pronto intervento". Con la riorganizzazione prevista, secondo Samorani, "di fatto non potranno più afferire al ’Franchini’ tanti dei pazienti che arrivano oggi. Il Pronto intervento sarà trasformato in un ambulatorio, in una guardia medica. Dove sta allora il potenziamento? L’ospedale in realtà sarà depotenziato ulteriormente".