La minoranza diserta, ma il bilancio passa

La maggioranza di centrosinistra ha approvato in consiglio comunale a Cattolica giovedì sera il bilancio di previsione con il piano degli investimenti per il triennio 2024-2026, ma a far notizia è che le minoranze, tutte (Lega, FdI, Alleanza Civica, 5Stelle e lista "Siamo Cattolica") hanno disertato la seduta in netto contrasto con la sindaca e la sua amministrazione. Ma ora arriva la decisa risposta della sindaca Franca Foronchi: "Occorre spiegare che le considerazioni effettuate per mezzo stampa dalle minoranze fanno riferimento a due dati di bilancio non confrontabili fra loro. Per una corretta analisi devono essere presi in esame i bilanci di previsione 2023 e 2024. Per la spesa corrente la previsione del bilancio 2024 è di 18 milioni e 873 mila euro mentre quello del 2023 era di 18 milioni e 295 mila euro, quindi il bilancio approvato giovedì prevede 600 mila euro di spese in più e non meno".

Poi la prima cittadina precisa: "In ambito di inclusione sociale si passa da 771 mila euro di previsione nel 2023 a 974 mila euro nel 2024, generando un aumento di 200 mila euro, e non una diminuzione di 80 mila euro come sempre sostenuto dalla minoranza – prosegue Foronchi – ed anche nella voce "diritto alla casa" sono presenti 3 mila euro in più rispetto alla previsione dello scorso anno, non 100 mila euro in meno. Il piano di rimborso dei mutui è legato all’ammortamento degli stessi. Al Comune spetta il compito di prevedere nel bilancio le quote di restituzione che sono prestabilite. Ed ecco un calo del debito di un milione e mezzo all’anno che corrisponde ad una diminuzione per i cittadini di Cattolica pro capite da 984,55 euro da fine 2022 a 614,16 euro nel 2026: questo è ciò che dicono i numeri, ovviamente è necessario comprenderli".

Infine sulla tassa di soggiorno: "Sulla tassa di soggiorno, in sede di consulta del turismo, alla quale sono invitati per regolamento i rappresentanti di tutti i gruppi consigliari – conclude la sindaca con delega al Bilancio – è stato ampiamente spiegato che le somme aggiuntive derivanti dal suo aumento saranno impiegate per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle zone turistiche (circa 250.000 euro all’anno per i prossimi tre anni, ndr). Il gettito di tale imposta è diminuito, rispetto al 2022, di 200mila euro e non di 400mila come affermato dalla minoranza. La minoranza, non avendo argomenti politici, utilizza la strategia della non presenza. Il bilancio di previsione è un atto fondamentale per la gestione della città, lavarsene le mani significa non mettere il bene di Cattolica al primo posto".

Luca Pizzagalli