"La minoranza non è stata esclusa dalle scelte sul porto"

"Minoranza esclusa dalle scelte sul porto? Niente affatto. Il consigliere Alessandro Berardi evidentemente ha dei vuoti di memoria". I gruppi di maggioranza (Forza Italia, Lega Salvini premier, Siamo per Bim, Udc) replicano alle critiche. "La commissione ’Assetto del territorio’ è stata convocata e si è riunita sul tema specifico ’messa in sicurezza del porto’ il 20 febbraio scorso alla presenza dell’ingegner Mancinelli, autore del progetto". "Nella stessa il sindaco Giorgetti ha dichiarato, cosa che puntualmente si è concretizzata, che si sarebbe tenuto un incontro pubblico per illustrare il progetto alla cittadinanza dopo averlo proposto alla parte politica. Certamente Berardi era assente per motivazioni proprie ma altrettanto certamente era al corrente e avrebbe potuto, come fa o hanno fatto lui stesso ed altri, informarsi come da diritto dei consiglieri comunali. Dove sarebbe l’ermetismo o l’oscurantismo del Comune? Dove sarebbero i progetti nascosti nei cassetti e tenuti nascosti? Sembra esserci un mancato raccordo con le altri parti della minoranza che invece erano presenti alla commissione".