"La missione del futuro è il dialogo tra religioni"

Lo sguardo mistico e il dialogo interreligioso alle radici di una nuova spiritualità, in grado di aiutare a superare la sfiducia nel futuro, riscoprendo anche un’ecologia integrale, fulcro dell’enciclica di Papa Francesco "Laudato Sì". Tanti i temi al centro del Convegno Nazionale "Muovere verso", promosso dall’Issr (Istituto Superiore di Scienze Religiose) "A. Marvelli" di Rimini, che affronterà la figura del grande paleontologo e teologo gesuita Pierre Teilhard de Chardin, in programma il 21 e 22 aprile. Intellettuali, filosofi ed esperti saranno coinvolti in una due giorni articolata in due sessioni seminaristi (venerdì e sabato) presso la sede dell’Istituto (via Covignano, 265), ed una conferenza pubblica in sala Manzoni, nel centro di Rimini, venerdì 21 aprile alle ore 21. Tra i protagonisti del convegno vi sarà anche Marco Vannini, filosofo ed esperto internazionale del pensiero mistico occidentale

Professore, solo oggi pare essere arrivato il tempo di ascoltare la voce di Teilhard De Chardin, come mai?

"Da una parte la nostra attuale scienza è ormai libera dai pregiudizi positivisti, che la facevano per principio ostile alla religione, dall’altra la Chiesa cattolica, dopo il Concilio Vaticano II, ha abbandonato una dogmatica teologica chiusa per aprirsi al riconoscimento del valore di Teilhard".

E’ giusto riflettere su tale pensatore gesuita tra teologia, mistica e scienze?

"L’approccio dell’Istituto Marvelli è assolutamente corretto e rispettoso del pensiero del gesuita francese, in cui convergono formazione scientifica, teologia e mistica. Quest’ultima, la mistica in particolare, è definita da Teilhard: "la Scienza delle Scienze". Il rapporto tra queste tre componenti è proprio una delle più importanti eredità che Teilhard ha lasciato al presente, in una visione dell’uomo e del mondo che oggi chiamiamo olistica".

In che modo si rapportano gli scritti del teologo e paleontologo francese con l’enciclica "Laudato Si" di Papa Francesco?

"Direi che il pensiero di Teilhard non solo comprende in sé la Laudato si’, ma in un certo senso va molto oltre, parlando esplicitamente di "materia spirituale", "santa materia", "materia immersa in Dio", del "mondo pieno di Dio".

Luca Pizzagalli