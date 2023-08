La moda e i vip nei mitici ‘60

La Riccione degli anni ’60. Com’erano viale San Martino e la zona Abissinia. Venerdì sera dalle 21,15 si terrà un talk show con canzoni e filmati in piazzetta San Martino, per tornare a quei tempi. In quegli anni Riccione diventava una meta delle vacanze estive all’insegna della moda e del divertimento. Erano le stagioni dei film e dei personaggi del mondo dello spettacolo che affollavano i locali fino a tarda notte e le cronache cittadine. Fu in quel periodo che Riccione diventò sinonimo di moda e tendenze, di un’estate da vivere con leggerezza e spensieratezza. L’evento è organizzato dal comitato Riccione Abissinia con il contributo di Famija Arciunesa. L’ingresso è libero.