La morte di Pantani e la camorra. Svolta nell’indagine aperta a Trento. I legali: "Ci sono nuovi elementi"

La madre di Pantani, Tonina Belletti, lo dice da anni. "Marco me l’hanno ucciso due volte". La prima il 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio, quando il campione di Cesenatico venne squalificato dal Giro d’Italia (che stava vincendo), per un tasso di ematocrito risultato troppo alto. La seconda il 14 febbraio 2004 a Rimini, dove il ’Pirata’ fu ritrovato senza vita in una camera dell’hotel Le Rose. E per la Procura di Trento, che ha avviato una nuova indagine sui fatti di Madonna di Campiglio, ci sarebbe "un filo rosso" che collega la squalifica al Giro alla tragedia di Rimini. L’ombra della camorra, che nel 1999 avrebbe manipolato il test di Pantani facendogli perdere il Giro per favorire il giro di scommesse clandestine, secondo la Procura di Trento si allungherebbe anche sulla morte del campione. Da qui la richiesta di avere tutti gli atti dalle Procure di Rimini, Forì, Roma e Napoli.

Un anno fa la Procura di Rimini ha chiesto di archiviare la nuova indagine (la terza) sulla morte di Pantani. Per il procuratore capo Elisabetta Melotti e il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, non sono emersi elementi nuovi per sostenere che il Pirata sia stato ucciso. La conclusione a cui sono arrivati è la stessa delle precedenti indagini: Pantani è morto per un mix di cocaina e farmaci antidepressivi assunti volontariamente. I legali della famiglia Pantani, Fiorenzo e Alberto Alessi, si sono opposti alla richiesta di archiviazione. Spetterà al giudice per le indagini preliminari Raffaele De Florio ora decidere se archiviare o disporre altre indagini. L’inchiesta di Trento potrebbe avere un certo peso su quella di Rimini. La Procura trentina ha sentito alcuni poliziotti e altre persone intervenute all’hotel Le Rose. Presto interrogherà anche alcuni infermieri e medici, già sentiti dalla commissione antimafia sulla morte di Pantani.

"C’è un filo rosso – dice l’avvocato Fiorenzo Alessi – che lega i fatti di Madonna di Campiglio alla morte di Marco a Rimini. È un fatto storico che il test antidoping del 1999 sia stato manipolato. Lasciamo lavorare la Procura di Trento: sta svolgendo diligentemente il suo lavoro". E per quanto riguarda l’inchiesta a Rimini, "in questi mesi abbiamo portato avanti le nostre indagini difensive, che offrono una versione dei fatti diversa da quella a cui sono arrivati gli inquirenti. Quando sarà ora, depositeremo il nuovo materiale". Per i legali della famiglia Pantani "è un fatto che Fabio Miradossa (uno degli spcciatori condannati per la dose fatale al Pirata) era a Rimini quando Marco mori". In commissione antimafia fu Miradossa a dire che "Pantani è stato ucciso", senza fornire però poi alla Procura di Rimini elementi utili per indagare su questa pista.