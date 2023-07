La morte di Purgatori Le estati al mare e gli affetti "Mi sento mezzo riminese"

L’Italia, con la sua morte, perde un grande giornalista. E Rimini perde un amico e un ammiratore, attento e appassionato, della città. Di più: Andrea Purgatori, scomparso prematuramente ieri a 70 anni per una malattia fulminante, si sentiva "un mezzo riminese". Era cresciuto a Roma: il padre era di Pesaro, la madre di Bologna, qui a Rimini aveva diversi parenti. Una città che aveva imparato ad amare e conoscere da piccolo, quando con la famiglia trascorreva qui le vacanze estive. Un rito che si è ripetuto per tante estati, fino agli anni dell’adolescenza. Per Purgatori Rimini è stata una scuola di vita: le giornate in spiaggia, le serate con gli amici a vedere i film nei cinema all’aperto arrampicandosi sui muretti... Il rapporto tra il giornalista e Rimini si era poi rinsaldato negli ultimi anni. Dal 2015 Purgatori era infatti legato sentimentalmente a Errica Dall’Ara (giornalista e dipendente del Comune) e anche per questo lo si vedeva spesso in città. Nel gennaio 2018 aveva presentato l’incontro inaugurale del restaurato cinema Fulgor. E c’era anche all’inaugurazione del teatro Galli e del museo Fellini. Ma Purgatori amava talmente Rimini, da viverla fino in fondo anche nelle occasioni più leggere. Chi scrive lo ricorda a una Notte Rosa di qualche anno fa, mentre cantava come un ragazzino sotto il palco di piazzale Fellini.

Innamorato di Rimini, ma prima di tutto amante della verità. Come inviato del Corriere della sera ha scritto pagine fondamentali sulla strage di Ustica e sul terrorismo. Per il cinema ha scritto le sceneggiature di film come Il muro di gomma, Fortàpasc e altri. Amico di Corrado Guzzanti, è stato anche attore in Fascisti su Marte e in altri film e serie tv, tra cui Boris, nonché autore di programmi tivù. Docente di giornalismo e di sceneggiatura, dal 2017 conduceva su La7 Atlantide, tramissione in cui si è occupato tante volte di mafia e terrorismo, della scomparsa di Emanuela Orlandi e di tanti altri misteri della storia italiana.

"Per anni – lo ricorda il sindaco Jamil Sadegholvaad – Purgatori ha indagato su terrorismo e criminalità, scavando in particolare sulla strage di Ustica. Un indiscutibile professionista, ma soprattutto una bella persona, dotata di grande carisma e di ironia, nonché un grande amico di Rimini. Mi unisco al dolore della famiglia e di chi gli ha voluto bene".

Manuel Spadazzi