La mossa di Piantedosi "Potenzieremo i controlli"

"Ho impartito direttive affinché fosse predisposto un piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva a vantaggio delle località ad elevata vocazione turistica". Ad affermarlo durante il question time alla Camera è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo a una interrogazione della Lega. "La pianificazione – ha spiegato – si basa su criteri oggettivi, come i dati Istat sulle presenze e gli indici di delittuosità provinciale, con l’obiettivo di concentrare le forze. Tra le province interessate rientrano sicuramente Rimini e Macerata, con significative assegnazioni di personale – ha sottolineato rispondendo nello specifico a un passaggio dell’interrogazione –. Il modello è caratterizzato da flessibilità: i prefetti sono chiamati a valutare in seno ai comitati provinciali le specifiche esigenze dei territori, legate ad esempio a emergenze o grandi eventi. Se i prefetti chiederanno risorse aggiuntive si procederà all’assegnazione di rinforzi. Il piano contempla l’attivazione temporanea di uffici di specialità della polizia e di presidi dei carabinieri, nonché l’allocazione di mezzi navali della Guardia di finanza".

Nelle località turistiche è previsto anche un rafforzamento dei dispositivi di controllo ordinario del territorio con l’impiego di 30 equipaggi del reparto prevenzione crimine della polizia per un totale di 90 unità, e 150 equipaggi per 300 unità per il concorso nei servizi straordinari del territorio, in base alle esigenze rappresentate dalle autorità provinciali di polizia. Completano i dispositivi alcuni aspetti specializzati, come le squadre nautiche con scooter d’acqua e reparti a cavallo". Anche quest’estate inoltre proseguono, ha concluso il ministro, "i servizi di controllo del territorio in modalità ad alto impatto nelle stazioni ferroviarie". Tale servizio "è stato esteso alle zone della movida e ad alcune piazze di spaccio".