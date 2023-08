La mostra di Altan fino al 31 agosto

Resta aperta fino al 31 agosto la mostra, a cura del festival Cartoon Club, A come Altan, P come Pimpa. L’esposizione allestita al Museo della Città (l’ingresso è gratuito) rende omaggio all’eccezionale carriera di Francesco Tullio Altan, noto come Altan, artista riconosciuto a livello internazionale per il suo contributo unico ai mondi del fumetto, dell’animazione e della satira.