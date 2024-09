La mostra in omaggio a Massimo Tamburini durante il Gran Premio

Il genio di Massimo Tamburini sarà in mostra da domani a domenica al Misano world circuit, in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna di MotoGp. L’esposizione sarà allestita nelle sale del Garage 51, dove si trova la tribuna C. L’iniziativa è stata voluta con forza dalla figlia del designer riminese Simona Tamburini e ricorre nel decimo anniversario della scomparsa del padre Massimo. C’è un’altra scadenza da ricordare. Quest’anno ricorrono i 30 anni dall’uscita di una delle creazioni più belle di Tamburini, la Ducati 916. Non sarà la sola a essere ricordata. In mostra ci saranno altre perle nate dal genio di Tamburini, a partire dal 1973, quando fondò la casa motociclistica Bimota, fino ai primi anni 2000, quando Tamburini cessò la sua intensa collaborazione con MV Agusta. Domenica presenzieranno alla mostra la figlia di Massimo Tamburini, Simona, e Livio Lodi, curatore del Museo Ducati, che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante esposizione. La mostra rientra tra le iniziative collaterali al Gran Premio e includono sabato – alle 19 – la cerimonia di presentazione del totem luminoso dedicato a Marco Simoncelli, montato nella rotonda di ingresso al paese di Coriano.