La mostra sui ’Giusti’ e tanti altri eventi per non dimenticare

A Santarcangelo saranno tanti gli eventi per non dimenticare. In occasione del giorno della Memoria, alla biblioteca ’Baldini’ inaugura oggi la mostra I Giusti in Emilia Romagna, per raccontare storie di salvatori e salvati. Un evento organizzato in collaborazione col Museo ebraico di Bologna. Domani alle 21, sempre in biblioteca, appuntamento insieme allo storico Eric Gobetti che presenterà il suo ultimo volume I carnefici del duce. Sabato alle 10 si terrà la commemorazione per i deportati davanti alla fontana del Prato sommerso, nel parco del Campo della fiera: insieme alla sindaca Alice Parma interverranno gli studenti di alcune classi della scuola media Franchini. Sempre sabato ma alla sera (alle 21) al Lavatoio appuntamento con lo spettacolo Più che mediocre, tratto da un’idea di Filippo Panzavolta e dedicato alla storia di don Odo Contestabile.