La mostra ’Tintarella di Musica’ sbarca al piano superiore del mercato coperto

Dal Moulin Rouge all’Esedra passando per il Trinchetto, il bar concerto caffè Roma e tanti altri locali che hanno fatto la storia del turismo cattolichino e non solo. Ed al centro pure la figura e l’opera del maestro Giorgio Della Santina. Tanti scatti fotografici che raccontano la storia musicale di Cattolica, delle sue mitiche sale da ballo e di un artista come Della Santina che ha fondato a Cattolica l’istituto musicale che ancora oggi è fucina di tanti talenti. Tutto questo è al centro della mostra "Tintarella di Musica" di Roberto Bozza, inaugurata lunedì mattina, alla presenza della figlia di Giorgio Della Santina, Carlotta, e del direttore dell’istituto cattolichino Leonardo Belluco, nello spazio espositivo del Mercato Coperto dove resterà visitabile fino al 20 settembre. La mostra, organizzata in collaborazione con Dorigo Vanzolini, è patrocinata dal Comune di Cattolica. "Questa mostra che racconta il passato ci permette di riappropriarci della storia, la fa resuscitare permettendoci di vivere, ciascuno attraverso la propria sensibilità, emozioni uniche", ha commentato la Sindaca Franca Foronchi.

lu.pi.