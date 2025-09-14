Legalità, valore non negoziabile

Valerio Baroncini
Legalità, valore non negoziabile
Rimini
CronacaLa MotoGp in pista a Misano fino al 2031
14 set 2025
REDAZIONE RIMINI
La MotoGp in pista a Misano fino al 2031

Arriva l’annuncio ufficiale: accordo con Dorna per altri 5 anni del Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Carmelo Ezpeleta, ceo di Dorna sport, all'autodromo di Misano con il presidente della Regione Michele de Pascale, i sindaci della Riviera e i rappresentanti di San Marino e del circuito

Misano, 14 settembre 2025 – L’annuncio era nell’aria ed è arrivato oggi. Questa mattina al circuito di Misano i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini hanno definito insieme a Carmelo Ezpeleta, ceo di Dorna sport, il rinnovo dell’accordo per altri 5 anni. Pertanto la MotoGp resterà a Misano almeno fino al 2031.

Un’intesa che permetterà di mantenere in Romagna uno degli eventi sportivi più popolari al mondo, capace di produrre un indotto quantificato lo scorso anno in oltre 85 milioni di euro (fonte Trademark Italia). Il precedente accordo scadeva nel 2026. Con la nuova intesa, ufficializzato il rinnovo per le gare dal 2027 al 2031.

“Siamo lieti di annunciare altri 5 anni a Misano – il commento di Ezpeleta – Il Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini offre sempre uno spettacolo unico, con un pubblico davvero appassionato e una fama di gare fantastiche che premiano l’amore per il nostro sport. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento quello che è oggi”.

Valentino Rossi con Francesca Sofia Novello a Misano
“Contenti e orgogliosi di poter continuare ad ospitare un evento come la MotoGp sul nostro territorio – commentano i promotori del Gran Premio –  Un risultato che dal 2007 è frutto della collaborazione e del lavoro di squadra che vede unite Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Misano, Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria Igea Marina e Misano World Circuit e che ha scommesso nella MotoGp. Lo è ancora di più ora dopo che Dorna sports ci ha presentato il nuovo piano di sviluppo e fans engagement che concilia con le nostre strategie a medio e lungo termine e che, siamo convinti, possa ulteriormente alzare l’offerta la qualità dell’evento”.

Da quando la MotoGp corre in pista a Misano, dal 2007 all’anno scorso sono stati oltre 2 milioni gli spettatori in pista. Si partì con le 75mila presenze nel 2007, per arrivare alle 163mila dell’anno scorso.

© Riproduzione riservata