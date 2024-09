La MotoGp mette il turbo alle prenotazioni alberghiere

Con la MotoGp corrono anche le prenotazioni. "Le cose stanno andando bene e penso che avremo un fine settimana con una percentuale di occupazione attorno al’80%, non è male in settembre – premette il presidente di Federalberghi Claudio Montanari –. Ci auguriamo che il meteo non faccia scherzi perché in questo periodo della stagione è fondamentale e fa la differenza". Oltre alla MotoGp serve il sole. Intanto "l’accoppiata della gara Sprint al sabato e del Gp alla domenica è senz’altro positiva" rileva il presidente, perché può portare gli spettatori ad allungare il weekend facendo due notti invece di un solo pernottamento.

Al Misano world circuit gli organizzatori hanno il sorriso. Le prevendite stanno viaggiando sui livelli pre Covid. Non è un semplice ritorno all’antico. Tra il 2015 e il 2019, gli anni prima della pandemia, gli spettatori nella tre giorni sono rimasti variabili tra i 150mila ingressi e il record di 159mila nel 2018. Il Covid non è stato l’unico elemento a resettare il passato. Per la MotoGp è venuto a mancare anche l’effetto Valentino, la cui forza si sentiva soprattutto in Italia e a Misano. Nonostante questo le prevendite stanno viaggiando sui livelli degli anni dei record nonostante quest’anno i gran premi a Misano siano due (si torna per il Gp tra il 20 e il 22 settembre). Il timore che il pubblico potesse dividersi tra i due appuntamenti al momento non c’è. Anzi, gli organizzatori del gran premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini puntano ad arrivare alle 150mila presenze dopo averne ottenute 141mila nel 2023. Pubblico e presenze alberghiere che a Misano porteranno un weekend da sold out. Già oggi è un’impresa trovare camere libere per il weekend. Una quantità di appassionati che finisce per riempire le strutture alberghiere anche di Riccione e Cattolica. Intanto a Misano pregustano un fine settimana da tutto esaurito.

"Le attese sono queste – dice il presidente di Federalberghi Misano, Massimo Leardini –. E speriamo che il meteo sia buono e non rovini il fine settimana. Sta andando bene anche sul fronte dei giorni di permanenza a Misano. Gli stranieri riescono ad allungare il periodo di soggiorno con più facilità e fanno tre notti, mentre gli italiani tendono ad accorciare. Tuttavia la presenza della gara Sprint al sabato aiuta e c’è chi viene anche solo per vedere la gara del sabato". Per Leardini come per Montanari si pone un altro tema guardando al proseguo di settembre. "La località deve farsi trovare viva e aperta – dice Leardini – dalla spiaggia ai locali e negozi. Chi viene per la MotoGp è chi andrà a decidere dove trascorrere le vacanze l’anno prossimo". Anche per Montanari "è importante che la città continui a presentare la propria offerta. Abbiamo davanti un settembre che dovrebbe ricalcare almeno i risultati dello scorso anno".

Andrea Oliva