La MotoGp tenta l’allungo della stagione

"Molti alberghi stagionali tra Misano e Riccione saranno chiusi in occasione del MotoGP del 22 settembre? Vorrà dire che piloti e team li ospiteremo a Rimini". Gongolano gli albergatori del capoluogo in vista della seconda prova di motomondiale al Misano World Circuit. Collocata a Misano dopo che Dorna ha cancellato il Gran Premio del Kazakistan. Dopo il record di pubblico stabilito con il Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, con 163.558 spettatori e un indotto tra 98 e 100 milioni di euro, per questa seconda ’tappa’, annunciata solo poche settimane fa, le attese si attestano sui 100mila spettatori. In quel fine settimana ci sarà anche la concomitanza con la prova del mondiale Superbike a Cremona. I team sono rimasti in zona, affittando capannoni e spazi per moto e attrezzature nelle campagne intorno al circuito. Una settimana di ’buco’ tra i due eventi di motomondiale a causa della già programmata tre giorni, in questo weekend, del Bike Festival al circuito. Per lanciare il weekend mercoledì andrà in scena a Rimini la MotoGP Riders Parade, pre-event organizzato da Dorna in collaborazione con i promotori del Gran Premio e il Comune di Rimini. L’evento celebrerà i team e i piloti con una parata che attraverserà il cuore della città. Start dalla piazza sull’Acqua al ponte di Tiberio e, attraversando corso d’Augusto, i piloti arriveranno al Teatro Galli, dove sarà possibile ammirare le show bike MotoGP e i tifosi potranno incontrare autografi ai loro beniamini. Presenti Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, insieme agli alfieri del Sic58 Squadra Corse nel Campionato del Mondo Moto3 Luca Lunetta e Filippo Farioli.