La mototerapia protagonista a San Marino

E’ scattato ieri e durerà fino a domenica “Tuttavia...che Spettacolo!’, arrivato alla sua terza edizione. Un evento per portare la mototerapia a San Marino, pratica già presente e utilizzata in tante realtà sanitarie e socio-sanitarie a livello italiano. Un evento improntato al divertimento, allo sport e alla solidarietà. Tra gli appuntamenti importanti non parte inosservato, il pomeriggio di oggi con Vanni Oddera e il suo team. Utilizzando le moto da cross elettriche verrà portata la mototerapia all’ospedale di Stato coinvolgendo i bimbi del reparto di Pediatria dell’Iss e al ’Colore del Grano’. Oggi si proseguirà con lo sport, protagonista il volley e la sua versione paralimpica con una gara dimostrativa all’insegna del divertimento, tra due squadre formate anche da personaggi noti maschili e femminili dello sport, della politica, della società civile sammarinese e dagli ospiti con o senza disabilità. Una giornata con ospite speciale la top player Tatyana Kosheleva, pallavolista di livello mondiale schiacciatrice e capitana della formazione Megabox Vallefoglia che milita in serie A. Tra gli ospiti di ’Tuttavia... che Spettacolo’ anche l’ex calciatore Aldo Serena per la presentazione del suo libro.