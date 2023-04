La ’movida’ sotto scorta Fermate 300 persone La polizia multa un locale

La movida sotto scorta, per evitare risse, aggressioni e vandalismi. Anche sabato sera il centro storico di Rimini era letteralmente ’blindato’. Decine e decine gli uomini impegnati con pattuglie a piedi, per vigilare sui locali e, soprattutto, su piazza Cavour e sulla zona della Vecchia pescheria. In poche ore la polizia di Stato ha fermato e identificato oltre 300 persone. Il bilancio dei controlli della notte (non soltanto in centro) è di un arresto e 7 denunce. I pattuglioni hanno visto l’impiego di 7 equipaggi delle volanti e anche degli uomini della polizia ferroviaria, insieme alle altre forze dell’ordine. Intensificati pure i controlli della polizia stradale, che ha denunciato per guida in stato di ebbrezza 3 persone. Denunciate dagli agenti altre 2: una per aver violato il Daspo urbano, l’altra perché sorpresa fuori casa nonostante sia agli arresti domiciliari. I controlli sono stati serrati anche nei locali e durante la serata la squadra amministrativa della polizia ha multato un locale della Vecchia pescheria per musica ad alto volume oltre l’orario consentito. Sono in corso altri accertamenti sul locale. Restando ai locali della Vecchia pescheria giovedì si terrà il vertice tra l’assessore alla sicurezza, Juri Magrini, e i gestori delle cantinette. Magrini (come anticipato) chiederà ai titolari dei locali di dotarsi in pianta stabile di steward, per garantire un maggiore presidio della zona e una migliore gestione dei flussi.

Durante la notte, intorno alle 3 e mezza, gli agenti di polizia si sono imbattuti in via Pascoli in due uomini che viaggiavano su uno scooter senza casco. I due hanno provato a fuggire, ma sono stati inseguiti e fermati. Erano entrambi ubriachi fradici e il motorino era stato rubato poco prima al dipendente di un albergo, presso l’hotel stesso. Quello alla guida ha minacciato e aggredito gli agenti ed è stato arrestato: oggi per lui ci sarà la direttissima. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione e ubriachezza.

ma.spa.