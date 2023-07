La musica d’autrice protagonista Boschiero e Conti, doppio concerto

Continua "Eco di Donna Evolution" la rassegna a San Giuliano Mare di Rimini dedicata alla musica d’autrice e giunta alla sua quinta edizione. Ad accoglierla, nelle prossime date oggi e sabato, saranno la Piazzetta LaCuadra dell’Orto (via Lucio Lando, 109) e il Giardino Hotel delle Nazioni lì accanto, grazie all’organizzazione di Caffè dell’Orto in collaborazione con Musica di Seta e Associazione Sarà, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Rimini e della Casa delle donne. La direzione artistica è della cantautrice Chiara Raggi, fondatrice e direttrice di Musica di Seta.

Oggi l’appuntamento delle ore 19 al Giardino Hotel delle Nazioni sarà a cura dell’associazione Sarà che inaugurerà la decima Free Little Library, una piccola biblioteca aperta allo scambio dei libri, un presidio di cultura diffusa a portata delle persone.

Alle 21.30 si continua con il concerto di Erica Boschiero, cantautrice, autrice, chitarrista, che è stata vincitrice del Premio d’Aponte 2008, del Premio Botteghe d’Autore 2009, del Premio Lunezia-Future Stelle 2015, Premio per il Miglior Testo a Musicultura e al Premio Parodi nel 2012. Ha aperto concerti, duettato eo collaborato con Gino Paoli, Paola Turci, Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè, Mariella Nava, Patrizia Laquidara, Fausto Mesolella e molti altri.

Nel suo ultimo album “Respira” il respiro diventa la chiave di lettura di un’epoca che porta a galla tutte le nostre contraddizioni e le nostre tensioni più profonde. "Siamo orfani di comunità, di senso, di rapporti con la Terra. I paradigmi del passato vacillano, creando lo spazio per nuove priorità, nuove sensibilità, nuove visioni del futuro".

Sabato alle 19 nella Piazzetta LaCuadra dell’Orto la presentazione del libro “Femita vol.2 Le femmine rock dello stivale” di Laura Pescatori in dialogo con Laura Gramuglia e Chiara Raggi. Dopo “Femita. Femmine rock dello Stivale” pubblicato nel 2020, è arrivato il volume 2. Una seconda mappatura sul panorama musicale italiano femminile in forma narrativa. A seguire, alle ore 21.30, Silvia Conti in concerto. Cantautrice e attrice teatrale, dagli anni ‘90 collabora con artisti quali Le Orme, Bandabardò, Tiziano Mazzoni, Whisky Trail, Marco Cantini e intensifica la sua attività teatrale. Il concerto di Eloisa Atti e Marco Bovi Acoustic Duo “Vestito d’azzurro”, previsto per sabato 22 luglio, sarà recuperato giovedì 7 settembre al Giardino Hotel delle Nazioni.