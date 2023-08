La musica del Malawi sul Titano

Sabato 2 Settembre l’Alleluya Band sarà a San Marino per una tappa del suo Tour 2023. Dopo i concerti a Lisbona e in varie citta d’Italia, la band arriva in Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle (inizio alle 21.30, ingresso libero). Il concerto si terrà all’interno della manifestazione Tuttavia che spettacolo, evento organizzato dall’associazione Attiva-Mente in collaborazione con l’Associazione Batticinque, Aquabike San Marino e questa nostra Associazione San Marino for the children onlus. L’Alleluya Band è gruppo di assoluto rilievo nel panorama musicale del Malawi che promuove, anche attraverso il tour in Italia, la cultura tradizionale attraverso canti e danze delle tribù precoloniali. Sarà accompagnato da padre Mario Pacifici, frate bergamasco missionario in Malawi che per diverse iniziative ha viaggiato al fianco di San Marino for the children onlus. Il concerto avrà inizio alle 21.30 di Sabato 2 Settembre presso il Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle, con ingresso libero. Durante la serata saranno in funzione stand gastronomici.