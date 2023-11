La ‘musica’ di Cecchetto: "Resto in consiglio"

Ieri sera durante il consiglio comunale la poltrona del consigliere Claudio Cecchetto era vuota. "Ma non me ne vado" si affretta a sottolineare il produttore. "Sono a Milano per lavoro, e se ne vedranno i frutti tra un paio di settimane sulla Rai. Ma questo non significa che non torno a Riccione, anzi, è qui che ho preso casa. Io ci resto".

Cecchetto, vuole rimanere in consiglio comunale?

"È così. Per il momento ci sono. Sento voci su quello che dovrei fare, ma la realtà è che resto in consiglio, al mio posto".

Difficile coniugare l’impegno politico con il lavoro.

"Nel mio ambito non puoi certo fermarti pensando all’età, e io non mi fermo. Posso capire un metalmeccanico che vede la pensione per riposarsi dopo tanta fatica, ma il lavoro che faccio io è diverso e bisogna ritenersi fortunati a farlo. Per me è un privilegio".

Ma c’è anche il consiglio comunale...

"E Visit Romagna di cui sono contentissimo. Jamil (Sadegholvaad, sindaco di Rimini) è il presidente che vorrebbero tutti, con cui puoi parlare di tutto e ci parlo in romagnolo".

Per lei, a Riccione, cos’è cambiato in quei cinque mesi di commissariamento?

"Abbiamo solo perso tempo. Spero che l’amministrazione comunale capisca come muoversi e come farsi aiutare da persone capaci, anche se c’è un problema di fondo"

Quale?

"Il contrasto che ancor oggi si vive in città tra parti".

A proposito di parti, rimane all’opposizione?

"Io ho sempre detto che non mi sento all’opposizione, semmai sono alla ‘proposizione’. Io sono sempre dalla parte di chi vuole bene a Riccione".

Come si comporterà con le pratiche portate dalla giunta?

"Innanzitutto vorrei andare oltre la contrapposizione. Dobbiamo anche guardarci attorno e vedere che esistono comuni in cui ‘le due parti’ si sono riunite per il bene della città. Io credo che una amministrazione, prima di pensare alle ‘parti’, dovrebbe pensare a lavorare per i cittadini".

Stare nel mezzo rimane complicato, non crede?

"Lo so. Se saluti uno di destra allora sei di destra, se lo fai con uno di sinistra allora sei di sinistra. Io vorrei solo essere per Riccione".

E con le votazioni in consiglio?

"Valuterò le pratiche e poi mi esprimerò".

Ci vediamo al prossimo consiglio?

"Certo, io Riccione non la lascio".

Andrea Oliva