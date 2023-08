La musica di Dalla arriva nelle sale della Casa di Alfredo

Sesto e penultimo appuntamento per i mercoledì a Casa di Alfredo in arrivo, con Enrico Farnedi che canterà Lucio Dalla domani sera nello splendido parco museale di Casa Panzini. Qui arrivano le canzoni di uno dei più grandi cantanti italiani: Lucio Dalla. "La musica di Lucio Dalla fa parte da sempre della mia vita", così il polistrumentista e cantante cesenate Enrico Farnedi ricorda il genio del cantautore bolognese, dando vita a uno spettacolo completamente dedicato alle canzoni dell’artista. Lo spettacolo non è solo un concerto che vuole raccontare Dalla e i suoi successi più famosi, ma un espediente che permette a Farnedi di rivivere la propria infanzia e adolescenza cantando le canzoni più amate.