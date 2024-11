La musica di Graziani

Al teatro Pazzini di Verucchio tutto è pronto per la nuova stagione teatrale. Domani sera si accendono le luci e a rompere il ghiaccio sarà Filippo Graziani. Appuntamento alle 21.15 con il figlio di Ivan Graziani che sul palco romagnolo presenterà il suo ‘Per gli amici tour’, un concerto inedito per celebrare l’eredità lasciata dal padre, grande leggenda della musica italiana. Trent’anni dopo l’ultima uscita discografica, l’anima di Ivan Graziani e soprattutto la sua arte tornano a rivivere attraverso le vibrazioni degli strumenti e della voce del figlio Filippo. Un viaggio emozionale, una celebrazione della vita e della musica in cui i fan avranno l’occasione unica di immergersi in un’esperienza che unisce i classici senza tempo ai nuovi brani, eseguiti per la prima volta. Otto nuove tracce che si intrecciano con il patrimonio musicale di un’icona indimenticabile che ha rivoluzionato la musica italiana. I biglietti sono ancora disponibili online.