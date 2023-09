La musica entra nella vita dei bambini

Si chiama ’Noi… In Crescendo’ il nuovo progetto dedicato all’infanzia, nato dalla collaborazione tra Istituto musicale sammarinese, la Pediatria e la Ostetricia e Ginecologia dell’Istituto per la sicurezza sociale che avrà inizio dal 25 settembre. "Molte ricerche dimostrano – spiegano dall’Iss – come esperienze e competenze sanitarie e musicali messe a fattor comune possano avere ricadute positive, sia sulla salute, sia sul benessere psico-fisico. Proprio in questo senso si sviluppa il progetto, con l’obiettivo di sostenere la crescita del bambino e la relazione con il genitore". Il progetto si svilupperà in due fasi: un incontro musicale da inserire all’interno dei corsi pre-parto e due incontri dopo la nascita. "Un percorso musicale ben strutturato può rappresentare un filo di congiunzione per le mamme e i bambini, collegando il prima e dopo nascita e in seguito accompagnando la relazione genitori-figli nei primi anni di vita", spiega la dottoressa Elisabetta Muccioli, coordinatrice di progetto insieme alla direttrice della Pediatria, Laura Viola. "La musica facilita l’ascolto e l’attenzione, migliora la memorizzazione, stimola l’apprendimento linguistico, sviluppa la creatività – dice il presidente dell’Ims, Giacomo Volpinari – Siamo felici come istituzione scolastica di poter continuare ad incrementare le nostre attività didattiche a servizio dei bambini e delle loro famiglie".