La musica lirica torna nel Castello

Tornano le ’Domeniche nel Castello’ organzzate dalla Biblioteca popolare di Serravalle, con la collaborazione della Banda di Serravalle. Quattro incontri di introduzione all’ascolto di musica lirica per tutto questo mese, alle 15.30, all’Auditorium Little Tony. Il programma proposto per questa 20esima edizione, prevede domenica ’Il flauto magico’ di Mozart, poi il 12 gennaio sarà la volta de ’L’elisir d’amore’ di Donizzetti. Domenica 19 spazio a ’Il viaggio a Reims’ di Rossini e la domenica successiva (26 gennaio) a ’Il trovatore’ di Verdi. Ricerca, presentazione, e commento saranno a cura di Luciano Muccioli. L’idea è partita diversi anni fa, dalla Banda di Serravalle, e in particolare proprio da Muccioli, per far ascoltare e vedere in video-registrazione, ogni domenica un’opera e facendo ascoltare brani dal vivo.