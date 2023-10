La musica sognante di Claudio Donzelli per il Premio Riccione Sabato alle 21,30, il 57esimo Premio Riccione per il Teatro ospita Claudio Donzelli, componente dei Mighty Oaks, per un concerto al pianoforte tra sogno e cinematografia. Donzelli eseguirà composizioni di Chilly Gonzales, Yann Tiersen e Ludovico Einaudi al Brillo, locale all'hotel Parco di viale Ariosto, 12.