La musica unisce e genera emozioni

Nell’anniversario di nascita di Bob Marley e Elvis Presley, che avrebbero compiuto rispettivamente 80 e 90 anni, non potevamo non parlare di musica. Unisce tutti gli uomini. Sempre più persone si sono unite a altre grazie alla musica, basti pensare a tutti i concerti e i festival. La musica trasmette messaggi e tocca il cuore di tutti. Ma come vivono la musica i ragazzi? Ascoltano una musica nuova, diversa da quella delle generazioni passate e la vivono ognuno in modo differente. La musica viene creata

perlopiù con il digitale e i testi parlano, ora di spensieratezza ora di disagio, ma a volte, in alcuni testi trap, con parole un po’ troppo forti e inadeguate. La musica per i ragazzi è un rifugio dove si possono sfogare esprimendo le nostre emozioni.

Angelica e Samuele Andreatini, Jacopo Gerboni, Gianmarco Leonardi, Leonardo Molari III