La natura che fa bene alla salute. Terapie nel bosco per i pazienti

La scienza lo conferma: stare a contatto con la natura produce effetti positivi sulla salute. Quella che oggi viene definita "terapia forestale", alla base di un accordo sottoscritto dallo Ior (l’Istituto oncologico romagnolo) insieme all’ente parco del Sasso Simone e Simoncello. L’accordo presentato ieri permetterà di attivare una serie di attività come esperienze di terapia forestale a supporto dei percorsi terapeutici o giornate di studio. Un progetto che avrà ricadute benefiche sulle condizioni di salute dei pazienti, ma che ha una sua importanza anche in chiave turistica. Tra i partner c’è infatti Visit Romagna che sosterrà l’accordo con "l’obiettivo di valorizzare forme di turismo inclusivo strettamente legate al tema della salute, del benessere fisico e mentale". "Da tempo come Ior – spiega Fabrizio Miserocchi, direttore generale – abbiamo abbracciato una filosofia improntata al concetto di one health. La logica è che le scelte personali volte ad un maggior benessere hanno un impatto positivo anche sul pianeta". "Tra le finalità istitutive della nostra realtà – aggiunge Lino Gobbi, il presidente dell’ente parco – è prevista anche la ricerca scientifica in campo naturalistico, storico e culturale, la sperimentazione, l’educazione ambientale e la formazione".