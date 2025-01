La nevicata del secolo e Tondelli. Una città tra gelo e immaginario

Pier Vittorio Tondelli, nel suo romanzo “Rimini”, pubblicato proprio 40 anni fa nel 1985, offre un ritratto vivace e disincantato della città romagnola, che da sempre incarna il mito vacanziero e la spettacolarizzazione del tempo libero. Proprio in quell’anno l’Italia, tra il 13 e il 17 gennaio, fu investita dalla celebre nevicata del secolo, un evento climatico eccezionale che cambiò per alcuni giorni il volto del Paese, trasformando paesaggi e abitudini. Rimini, emblema della spensieratezza estiva, fu costretta a fare i conti con un inverno particolarmente rigido, e in questo scenario si intrecciano realtà e immaginario, cronaca e letteratura.

Il romanzo di Tondelli racconta una Rimini in fermento, una città che vive di turismo, spettacolo e interazioni sociali intense. Tuttavia, quando arriva l’inverno, quella vitalità esplosiva si spegne, lasciando spazio a una città che sembra andare in letargo. Le spiagge deserte, i bar chiusi e gli hotel vuoti diventano metafora di una pausa necessaria, una sospensione che riecheggia la quiete imposta dalla neve del gennaio 1985. Questo evento climatico, con il suo manto bianco che cristallizzò Rimini e l’Italia intera, funge quasi da contraltare simbolico alla narrazione di Tondelli: se d’estate Rimini esplode di vita, in inverno si ritira in una dimensione più intima, ma non per questo meno significativa.

La nevicata del 1985 trasformò Rimini, costringendola a reinventarsi per alcuni giorni. Le strade, solitamente percorse da folle di turisti, divennero impraticabili; i locali alla moda, simbolo del divertimento e della mondanità, chiusero i battenti. Questo momento di immobilità e silenzio trovò eco nella società italiana, che dovette adattarsi a una condizione di eccezionalità. Come sottolineano Arnaldo Greco e Pasquale Palmieri, gli autori di “La nevicata del secolo” (ed. Il Mulino), quell’evento climatico non fu solo una parentesi meteorologica, ma un momento di riflessione collettiva, un’occasione per osservare il cambiamento del paesaggio e, con esso, della nostra percezione del tempo e dello spazio.

“Rimini” di Tondelli, ambientato in una città estiva per eccellenza, si lega a questo contesto in modo sottile ma potente. La narrazione, popolata da personaggi che incarnano sogni e contraddizioni degli anni Ottanta, si confronta con un’Italia in trasformazione, un Paese che vive l’illusione del benessere ma che deve anche fare i conti con la fragilità della natura e della società. La neve che cade su Rimini diventa quindi simbolo di un rallentamento, di un’interruzione che permette di guardare al di là della superficie scintillante e di interrogarsi sulla sostanza delle cose.

Tondelli, con il suo stile ironico e malinconico, cattura l’essenza di un’epoca. Rimini è un microcosmo in cui si riflettono i grandi temi degli anni Ottanta: il consumismo sfrenato, la ricerca del successo, le tensioni tra tradizione e modernità. La nevicata del 1985, con il suo potere di stravolgere la quotidianità, si inserisce perfettamente in questo quadro, offrendo uno spunto per riflettere su come eventi straordinari possano ridisegnare il nostro rapporto con il mondo. In quei giorni gelidi, Rimini, così come il resto d’Italia, si trasformò in un luogo diverso, in cui il ritmo frenetico della vita moderna fu sostituito da una calma forzata ma illuminante.

Nel romanzo, Tondelli sembra anticipare alcune delle domande che ancora oggi ci poniamo: cosa succede quando il flusso inarrestabile della vita viene interrotto? Come reagiamo di fronte a eventi che ci costringono a rivedere le nostre priorità? La nevicata del 1985, con il suo carico di disagi e meraviglia, rappresenta un momento di sospensione che, a distanza di decenni, continua a stimolare l’immaginario collettivo.

Carlo Cavriani