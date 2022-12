La Newster da Coriano all’Uzbekistan per aiutare l’Unicef

Gestire i rifiuti ospedalieri in sicurezza in Uzbekistan. È il progetto che la Newster, l’azienda di Coriano aggiudicataria della gara d’appalto realizzata da Unicef International, sta conducendo nella Repubblica dell’Uzbekistan. Si tratta di un "accordo a lungo termine per la fornitura, l’installazione, la formazione e i servizi di manutenzione di attrezzature per il trattamento dei rifiuti sanitari per strutture sanitarie" del Paese, spiegano dalla Newster. Il progetto nasce da un’indagine dell’Unicef che ha evidenziato diversi problemi sulla gestione dei rifiuti ospedalieri in Uzbekistan. "Per la prima volta collaboriamo con l’Unicef e siamo molto orgogliosi di far parte di questo progetto" spiega Andrea Bascucci, aministratore delegato Newster Group.