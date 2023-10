"La nostra Cavalleria rusticana per i riminesi"

"Mascagni ha espresso un genio musicale altissimo. E portare al Galli il suo più celebre melodramma in forma di concerto ci rende pieni di orgoglio". Così Pietro Leoni, presidente dell’associazione banda della città di Rimini, parla del grande compositore e direttore d’orchestra, di cui sarà eseguita sabato la Cavalleria rusticana. Sarà un grande appuntamento quello al teatro Galli, per celebrare i 160 anni dalla nascita di Pietro Mascagni.

L’opera, tratta da una novella di Verga, debuttò nel 1890 e da allora si è affermata nei maggiori teatri italiani, europei e d’America, portando in alto il nome del suo compositore. La banda della città di Rimini porterà in forma di concerto il melodramma di Mascagni (sipario alle 21,30). Quasi 600 i biglietti già venduti, per una produzione interamente "made in Rimini", nella trascrizione per banda, coro e solisti di Massimo Picchioni. Al Galli si esibiranno, insieme alla banda, il coro lirico ’Galli’ di Rimini e cinque valenti cantanti solisti, che vantano numerose e importanti esperienze : Elisa Luzi nella parte di Santuzza; Giuseppe Varano, Turiddu; Giovanni Mazzei, Alfio; Elisa Gentili, Lucia; Caterina Tonini, Lola. Maestro concertatore e direttore è Jader Abbandanza, mentre il coro sarà diretto dal maestro Marcello Mancini. "Non è stato facile sostituire gli strumenti ad arco, come il violino, con quelli a fiato. Ma ci siamo riusciti – continua Leoni – Gli scenari dell’anima che invadono l’intermezzo della Cavalleria rusticana sono molto forti e impattanti. L’impegno di tutti è stato notevole, il risultato è davvero sorprendente". L’evento di sabato al teatro Galli, organizzato con il sostegno del Comune di Rimini, si avvia già verso il tutto esaurito. Sarà un’altra importante prova di orchestra, per la banda della città di Rimini, che continua a crescere e a rinnovarsi.

"Mi piace sottolineare – continua ancora Leoni – il grande impegno della nostra filarmonica nel coltivare il talento di giovani musicisti. Un impegno che in pochi anni ha portato moltissimi elementi validi nella nostra banda, tanto che l’organico è passato da un’età media di 60 anni a circa 30". Merico anche del percorso fatto da questi musicisti, "che parte già dalle elementari e attraversa tutto il ciclo scolastico in una realtà come Rimini, che culturalmente offre tanto".

Rosalba Corti