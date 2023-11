"La nostra città sarà capitale dei fiori nel 2024"

"Bellaria Igea Marina è stata scelta come luogo ideale per accogliere nel 2024 la prima edizione italiana di un’esposizione floreale diffusa sul territorio, che avrà lo scopo di realizzare fioriture particolari e di grande effetto da far visitare a tutti i comuni del circuito Asproflor e ai tecnici comunali italiani". Nè dà notizia l’amministrazione comunale, nel segnalare il Meeting nazionale svoltosi questo mese a Bellegra, che ha di fatto chiuso l’intensa attività istituzionale di Asproflor Comuni Fioriti dell’anno 2023: un progetto che vede attivamente impegnata il Comune di Bellaria Igea Marina, presente nel Lazio con una delegazione guidata dall’assessore Adele Ceccarelli".