"La nostra opera pop tra amori e risate"

Con il suo travolgente The Opera Locos la compagnia spagnola Yllana domani approda al Teatro della Regina di Cattolica (sipario alle 21). Unica data in Emilia Romagna, lo show, premiato al Max 2019 come miglior spettacolo musicale, arriva in Riviera dopo i tanti successi all’estero.

Che tipo di spettacolo sarà?

"È una fusione tra il genere tipico dell’opera e la commedia, una sfida per la compagnia – spiega la portavoce di Yllana Daniela Scarabino – Uno show pensato per un pubblico trasversale, anche per chi non si è mai avvicinato alla lirica. Per l’occasione saranno riproposte alcune delle arie più famose tratte da Figaro, Turandot, Barbiere di Siviglia, Carmen e altre opere, mescolate con temi tipici del varietà ed elementi rock e pop. Le musiche di Verdi, Puccini, Rossini si intrecceranno con Mika, Céline Dion, Whitney Houston. E ci sarà una sorpresa".

Quale?

"Una sorta di masterclass: il baritono Jorge Tello interagirà col pubblico, per far scoprire agli spettatori che non è così difficile interpretare certe melodie. Sul palco si esibiranno anche il soprano Irene Palazón, il mezzo soprano María Maciá, il tenore Jesús Álvarez, il controtenore Jesús García Gallera. Indosseranno costumi particolari e vistosi".

Ma lo show racconta anche alcune storie...

"Sì: sono tre, tutte d’amore e connesse tra loro. C’è un tenore triste perché ha perso la sua gloria, ma viene incoraggiato dalla soprano a tornare a cantare. Un’altra storia coinvolge il baritono, e una terza riguarda la mezzosoprano che s’innamorerà di uno spettatore".

Lo spettacolo è stato rappresentato in tutto il mondo.

"A Parigi abbiamo fatto già cinque stagioni. Ottimi i riscontri negli Stati Uniti, Brasile e Messico, come anche in Corea e naturalmente in Europa".

Nives Concolino