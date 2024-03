"La nostra spiaggia può aprire in anticipo"

Spiaggia aperta in anticipo. A Riccione si può, spiegano dalla Cooperativa Bagnini. "Abbiamo svolto alcune verifiche e constatato che i titolari di stabilimenti balneari che hanno partecipato al Mare d’inverno possono proporre anche l’elioterapia ai propri clienti nel periodo che anticipa l’apertura vera e propria della stagione, come stabilito dall’ordinanza balneare regionale" precisa il presidente della Cooperativa, Diego Casadei.

L’ordinanza regionale fissa la possibilità per gli stabilimenti di aprire al pubblico dal 30 di marzo, il sabato che precede la Pasqua. A Riccione ci sono alcuni bagnini che, tempo permettendo, vorrebbero aprire anche la settimana precedente offrendo lettini e tintarella se nel cielo brillerà il sole. Le previsioni nelle ultime settimane sono ballerine, ma le temperature si stanno alzando. Quanto basta a guardare con attenzione al weekend con la domenica delle Palme, che cadrà il 24 marzo. Già in quei giorni alcuni bagnini potrebbero essere intenzionati a stenderei primi lettini, magari con paraventi per proteggersi dalla brezza di mare. Ferdinando Gabellini della Spiaggia del Sole si è già mostrato pronto ad accogliere i primi clienti. Con lui ci sono altri colleghi che vedono ristoranti e chiringuito aperti e i clienti che vorrebbero allungare la permanenza in spiaggia sdraiati sui lettini, anche senza costume. Per il presidente della Cooperativa l’apertura è possibile.

A stabilirlo sarebbe una frase contenuta nel bando del Mare d’inverno a cui hanno partecipato oltre il 90% degli stabilimenti balneari.

Il riferimento va al bando nella parte relativa alla possibilità di mantenere anche in inverno i gazebo, ma senza somministrazione di bevande, e le aree giochi per i bambini aperte e fruibili. Oltre a queste opportunità si nota la seguente frase: "È inoltre possibile proporre la diversificazione delle attività di elioterapia nel rispetto di quanto previsto dalle ordinanze regionali e integrative comunali". Quanto basta, secondo la Cooperativa, per aprire anche prima del 30 marzo, data fissata dalla Regione. Considerando che negli altri litorali provinciali lungo la costa romagnola, le aperture potrebbero vedersi con il contagocce, Riccione avrebbe la possibilità di mettersi in mostra con spiagge fruibili e aperte a partire dai prossimi giorni, meteo permettendo.

Andrea Oliva