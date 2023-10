La nostra storia da difendere . Costerà 200mila euro il restauro delle ’mura feliciane‘

Le mura antiche di Rimini resistono al tempo e sono testimonianza della sua storia. "Un’eredità preziosa che l’amministrazione comunale vuole difendere", sottolinea Palazzo Garampi annunciando l’approvazione in giunta del progetto di restauro conservativo delle cosiddette ’mura feliciane’, da Porta Galliana a corso Giovanni XXIII. Un intervento che prevede un investimento da 200mila euro, approvato dalla Soprintendenza. "Saranno consolidati – precisa l’amministrazione – i laterizi e le pietre che presentano superfici fragili e fratturate, stabilizzate e colmate le lesioni delle murature. Un puntuale intervento di microstuccatura dei laterizi e dei giunti tra gli elementi contribuirà a garantire la stabilità dei bastioni. Saranno revisionate le ’copertine’ per ripristinare il corretto deflusso delle acque di pioggia". L’avvio delle opere tra febbraio e marzo, per concludersi in quattro mesi. "Rimini è piena di testimonianze storiche di grande valore, carichi di identità e di bellezza – sottolinea il Comune – Su questo abbiamo investito e continuiamo farlo, nella convinzione che la valorizzazione della città e la sua crescita passi anche dalla riscoperta dei tesori storici, culturali e monumentali. Dopo la riapertura di Porta Galliana proseguiamo lungo quella direttrice, con un intervento di restauro accurato che vuole riportare in luce un segmento delle mura storiche. Nel futuro prossimo interverremo poi su un altro simbolo della città, il Ponte di Tiberio, con la pulizia del complesso monumentale e il potenziamento e il miglioramento della sua illuminazione. Segno di una città che, anche nel solco della candidatura a capitale italiana della cultura 2026, vuole rendere sempre più accessibile e fruibile il suo straordinario patrimonio". Da lunedì, per 4 giorni, deviato il traffico ciclopedonale sull’altro lato della strada per gli ultimi lavori alla Porta Galliana.