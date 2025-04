La nostra vita speciale insieme ad Andrea

La nostra è una classe speciale, perché abbiamo la fortuna di avere con noi Andrea che vive la condizione dello spettro autistico. All’inizio conosceva solo poche parole di italiano e le sue canzoncine cinesi erano la colonna sonora delle nostre lezioni. Ha sempre voglia di giocare, ama creare forme con il pongo, riprodurre oggetti tecnologici, i pc sono la sua passione. Particolare è il suo rapporto con i cani, li disegna sempre ma ne ha molta paura e se li incontra all’aperto, noi abbiamo il compito di fare una barriera umana attorno a lui per proteggerlo. Ogni giorno lo accompagniamo nei luoghi della scuola, in palestra o in giardino. Le storie che legge e scrive diventano per noi degli indovinelli da porgli. In matematica è un vero asso, lo chiamiamo il mago delle tabelline, non ne sbaglia una. In questi due anni Andrea ha imparato tanto: comunica usando la lingua italiana, sa comportarsi correttamente, chiedere e rispondere ai bisogni. Siamo orgogliosi di lui e lo ringraziamo per averci insegnato a rispettare le persone speciali e essere più attenti alle esigenze altrui. Stare con Andrea è un continuo arricchimento, amiamo tutto di lui. Vorremmo dare un consiglio alle persone che hanno pregiudizi: ognuno di noi con le proprie fragilità e potenzialità è una risorsa ed è bello quando le nostre storie si incontrano e ne creano una sola, unica e originale.

Margherita Bernardini, Francesco Paganelli, Noemi Ricci e Alessandro Gabrielli II C