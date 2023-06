La notte fa paura Preso di mira il noleggio di risciò

Dal Marano al porto fino alla stazione ferroviaria, nello scorso weekend gruppi di giovanissimi, italiani e stranieri, hanno tenuto col fiato sospeso gli operatori. Così riparte la richiesta di piazzare altre telecamere nei punti nevralgici della città, di ottenere i rinforzi e intensificare i controlli come accaduto l’anno scorso, per scongiurare la recrudescenza delle baby gang. Punto caldo è stato il porto, dove Valentina Poletto, titolare del noleggio di risciò, domenica mattina ha trovato il lucchetto rotto a sassate, nel tentativo di portare via i mezzi. L’atmosfera si era già fatta calda venerdì sera, quando due diciottenni avevano affittato un risciò, poi ceduto a coetanei che hanno danneggiato la fiancata di un’auto. "Non mi hanno neppure riportato il risciò_ lamenta la Poletto _. L’ho intravvisto verso l’una di notte, mentre passava sul ponte di viale Milano. Io e mio padre l’abbiamo rincorso per recuperarlo. Ora devo pure pagare i danni, perché quei tipi di certo non lo faranno. Stamattina presenterò denuncia. La Polizia locale, che sa quanto lavoro con serietà e attenzione da farmi i complimenti, mi ha messo al corrente del fatto".

Racconta ancora: "Nel pomeriggio dello stesso giorno un giovane con un amico ha preso in affitto due risciò. Uno di questi l’ha poi subaffittato non a 18 euro, il suo prezzo, ma a 70 all’ora, a ragazzi conosciuti la mattina. Sono stati loro stessi a raccontarmi che avevano già pagato e quanto. Anche se con una ruota bucata e senza alcun guadagno per il noleggio, alla fine sono riuscita a recuperare il mezzo. Chiudo l’attività prima di mezzanotte, perché a quell’ora la zona fa paura, ma non si può certo lavorare così".

Sempre sulla piazzetta del porto alcuni ragazzi sono stati avvistati da altri operatori, mentre con un cacciavite armeggiavano alla portiera di un’auto. La conferma dell’atmosfera calda arriva anche da altri. Segnalazioni sono giunte anche dall’area della stazione, dove alcuni ragazzi arrivati in treno hanno spaccato un cancello. Vandali in azione infine al Marano, dove nella notte tra venerdì e sabato sono entrati al piano seminterrato del laboratorio Giulianelli, spaccando tutti i lavori che dovevano essere cotti in forno e ribaltato quanto era intorno.

Nives Concolino