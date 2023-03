La notte fa paura Vandali e maxi risse nel centro storico "Intervenga il governo"

La sicurezza in centro storico: un tema che a Rimini torna spesso di attualità e che non di rado va ad alimentare il fuoco delle polemiche. E’ accaduto anche di recente, dopo i danneggiamenti compiuti da alcuni vandali che hanno preso di mira i dehors dei locali attorno a piazza Cavour, e dopo la pubblicazione di un video pubblicato su TikTok dal content creator riminese Matteo Zamagni. "Le risse ci sono sempre state, ma qui la situazione sta degenerando e bisognerebbe mettere un freno". Parole dure, quelle del tiktoker riminese, che hanno innescato la reazione anche del mondo delle istituzioni e della politica.

I problemi del centro storico saranno oggetto di una prossima riunione del comitato provinciale per l’ordine e pubblico e la sicurezza, che verrà convocata nei prossimi giorni dal prefetto Rosa Maria Padovano. Nel frattempo, grazie all’interessamento del coordinatore-commissario di Forza Italia, Mario Erbetta, la questione è finita sul tavolo della deputata azzurra Rosaria Tassinari, eletta nel collegio plurinominale dell’Emilia-Romagna che comprende anche la provincia di Rimini. Tassinari ha annunciato la volontà di presentare, già a partire dai prossimi giorni, un’interrogazione al Ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi, per porre l’accento su due criticità salite di recente alla ribalta: la presenza di spacciatori attorno alle fermate del Metromare e, appunto, i problemi del centro storico, tra vandalismi, risse e degrado.

"L’obiettivo - spiega la parlamentare di Forza Italia - è far luce sulle diverse segnalazioni che sono state portate alla nostra attenzione. Allo stesso tempo, vogliamo capire quali azioni possono essere messe in campo per sostenere Prefettura e Questura nella gestione degli aspetti legati a ordine pubblico e sicurezza. Le forze dell’ordine svolgono un lavoro egregio e fanno tutto il possibile per garantire i controlli: per questo motivo ritengo sia importante fare il possibile per supportarle. Mi riferisco, naturalmente, anche al tema dei rinforzi". "Da oltre tre anni – incalza il commissario - coordinatore di Forza Italia, Erbetta – denuncio questa deriva delinquenziale: durante la mia campagna elettorale proposi tolleranza zero e l’utilizzo delle unità cinofile e del vigile di quartiere oltre che postazioni fisse di polizia". "Oggi - aggiunge Erbetta - un ragazzo riminese che sta spopolando su TiK Tok si rivolge al sindaco chiedendo aiuto perché la situazione in centro storico e’ sfuggita di mano". Parlando del centro storico, il dispositivo messo in campo negli ultimi mesi prevede attività di controllo statico, con pattuglie fisse disposte in piazza Cavour per il monitoraggio dell’imboccatura delle Cantinette, oltre alla presenza di una postazione dell’esercito. Tra i vari episodi, quello ritenuto più grave risale al 29 ottobre scorse, quando in occasione delle festività di Halloween diversi giovani diedero vita ad una maxi rissa nei pressi delle Cantinette. Tutti i protagonisti sono stati identificati e denunciati. Imponente anche il lavoro svolto dalle forze dell’ordine per contrastare la piaga delle baby gang (non solo a Rimini ma anche a Riccione e in tutta la provincia), fenomeno che sembra essersi notevolmente ridimensionato, come dimostra il numero di denunce riferite all’ultima stagione estiva.

Lorenzo Muccioli