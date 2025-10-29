La notte maledetta del Parsifal. L’armatore: "Ho fatto di tutto per salvare i miei compagni"

"Li ho visti morire uno dopo l’altro, ora dopo ora...". Quelle immagini continueranno a perseguitare Giordano Rao Torres fino alla fine dei suoi giorni. Ma l’armatore del Parsifal non sarà sabato a Rimini, alla commemorazione per le vittime del naufragio a 30 anni dalla tragedia. Per scelta. "Troppo doloroso. Avevo suggerito al Comune di Rimini di celebrare soltanto una messa, per evitare di rivivere certi momenti". Rao Torres, oggi 83enne, all’epoca era un rampante avvocato e docente all’università di Milano. Ma la vela era più di una passione. E il Parsifal, "un gioiello della nautica", doveva essere la barca con cui compiere la grande impresa: la Transat des Alizes, la regata attraverso l’Atlantico da Casablanca a Guadalupa. "Fu lo skipper Daniele Tosato a convincermi. Disse che col Parsifal avremmo vinto la regata. L’1 novembre 1995 partimmo da Sanremo sognando il trionfo".

Lei non doveva neanche partecipare: a bordo invece doveva esserci suo figlio. "È proprio così. Mio figlio cambiò idea prima della partenza, temendo di non essere all’altezza. Mentre io avevo deciso di partecipare solo alla regata di trasferimento, da Sanremo a Casablanca. Poi me ne sarei tornato a Milano, per impegni di lavoro".

Già nel primo giorno di navigazione il mare era molto mosso. La domanda che oggi tanti ancora si fanno è: perché, nonostante le previsioni meteo avverse, il Parsifal proseguì? "Perché le previsioni non erano così avverse. Perché l’equipaggio – tutto l’equipaggio – scelse di proseguire. E non fummo gli unici. Lo stesso fece, per esempio, Vincenzo Onorato, che navigava su una barca più grande del Parsifal. Ma anche la sua barca non resistette alla tempesta: quel maledetto 2 novembre lui e tutti i membri del suo equipaggio finirono in mare. Come noi".

Il Parsifal fu colpita da un’onda alta 10 metri a 30 miglia da Minorca. "Io in quel momento ero in cabina. Ero andato a riposare, dopo 24 ore di fila in piedi. All’improvviso sento un botto tremendo e sbatto la testa. Mi vengono a chiamare: Giordano, stiamo affondando. Metto i piedi a terra, e l’acqua mi arriva già quasi alle ginocchia. Non c’è tempo di fare nulla: l’albero si è spezzato, la barca è rotta in più punti. E la zattera è finita in mare. Ci tuffiamo con salvagenti e mezzi di fortuna, cercando di tenerci stretti tra noi, mentre il maestrale soffia a 77 nodi. E poi inizia l’incubo. Nel giro di poche ore perdono la vita 6 dei nostri compagni".

I primi soccorsi arrivano dopo 18 ore, in grave ritardo. "Il primo ad avvistarci è un aereo francese. Ci buttano dall’alto una zattera, non riusciamo ad afferarla. Poi una seconda, che però si ribalta, con Andrea (Dal Piaz) trascinato via dalla corrente. A salvare me, Andrea e Carlo Lazzari è un elicottero spagnolo che che ci porta sull’isola di Minorca. Il resto è storia".

Lei fu tra gli indagati dalla Procura di Rimini per il naufragio. Un’inchiesta finita con l’archiviazione: nessun colpevole. "Un’esperienza che mi ha segnato, ha aggiunto dolore al dolore. Ma l’unica grande responsabilità, com’è emerso durante il procedimento, è stata la mancanza di assistenza durante la regata. Se ci fosse stata, i nostri compagni potevano essere salvati".

Com’è cambiata la sua vita da quel giorno? "Credo che il buon Dio abbia voluto donarmi una seconda vita. Ma non passa giorno in cui non ripenso alla tragedia e a chi non ce l’ha fatta... Daniele, Giorgio (Luzzi), Luciano (Pedulli), Mattia (De Carolis), Ezio (Bellotti), Francesco (Zanniboni) sono nel mio cuore. Ho fatto di tutto per salvarli, ma non ci sono riuscito".