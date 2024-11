"La notte mi chiudo dentro al locale"

"In inverno la situazione è leggermente più vivibile – spiega Franco Cosimo, titolare della sala giochi Terrybell di Miramare –. Notiamo che quest’anno c’è molta più delinquenza e le forze dell’ordine non ci sono. Per di più se le chiami difficilmente vengono". Stessa storia anche per Cosimo che lamenta un aumento della paura in estate. "Da maggio in poi siamo costretti a chiudere le saracinesche verso le 2.30 di notte e fare i lavori di chiusura serrati dentro la sala giochi. E’ una situazione iniziata da dopo la pandemia e gradualmente di stagione in stagione sta peggiorando. Rimini è diventata come una grande città, bisogna stare cauti e in più l’attenzione dell’amministrazione si ferma fino a via Pascoli".