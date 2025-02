La Notte rosa a giugno. Rimini punta ai concerti con i ’big’ di Sanremo

Vent’anni di Notte rosa. Il conto alla rovescia per la nuova edizione del Capodanno dell’estate in Riviera è già iniziato. Dopo la decisione di anticipare quest’anno l’evento, che si terrà nel fine settimana dal 20 al 22 giugno anziché a inizio luglio, ieri Visit Romagna ha reso noto lo slogan per questa edizione: sarà Hit’s summer. A spiegare la scelta ci pensa lo stesso Claudio Cecchetto, da alcuni anni ’regista’ dei grandi eventi della Romagna: "Quest’anno la Notte rosa cercherà di essere ancora più coinvolgente, con eventi per tutti: dai concerti che spazieranno tra pop, indie, jazz e folk fino alla musica all’alba, dal wellness alla danza, dagli eventi per i bambini e i ragazzi all’enogastronomia. Per racchiudere lo spirito di questa edizione abbiamo scelto lo slogan Hit’s summer. È il battito dell’estate, il suono della musica, il ritmo della festa, ma sono anche le hit musicali dell’estate". Per sapere il programma e gli artisti bisognerà attendere: le trattative sono in corso. Rimini sta lavorando per avere uno o due maxi concerti (oltre agli altri eventi), e proverà a portare alcuni protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. Potrebbe anche esserci un concertone con diversi cantanti sul palco nella stessa serata. Per quanto riguarda la promozione della Notte rosa, Visit Romagna punterà molto sui social e meno (rispetto al passato) sugli spot televisivi.

Tra i sindaci c’è la convinzione che aver anticipato la data, organizzando la Notte rosa a fine giugno, sia stata la scelta giusta per rilanciare la festa e anche per attirare più turisti in un periodo più fiacco della stagione. "Per la prima volta la Notte rosa segna ufficialmente l’inizio dell’estate italiana – osserva il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad – Sarà un ’ritorno al futuro’: vogliamo tornare a coinvolgere come un tempo i comitati turistici, le associazioni d’area e gli operatori affinché sia davvero la grande festa di tutta la Romagna".

Manuel Spadazzi