La Notte Rosa diventa... fluida "Un inno alla libertà, diremo a tutti: in Riviera puoi essere chi vuoi"

di Manuel Spadazzi

La Notte Rosa diventa maggiorenne e si fa... fluida. "Quest’edizione sarà un inno alla libertà e all’inclusione, un termine che va tanto di moda oggi, ma che i romagnoli da sempre hanno nel loro dna". Parola di Claudio Cecchetto, scelto da Visit Romagna per curare la ’regia’ della Notte Rosa e degli altri grandi appuntamenti sulla costa e non solo. E il ’debutto’ di Cecchetto da art director degli eventi della Riviera è di quelli che farà discutere. Per il manifesto e – soprattutto – per lo slogan ideati per questa 18esima edizione del Capodanno dell’estate, che si terrà dal 7 al 9 luglio. il moto della Notte Rosa sarà ’Pink Fluid’, gioco di parole che richiama il concetto di fluidità ed è (anche) un tributo alla musica e ai Pink Floyd.

È lo stesso Cecchetto a spiegare com’è nata l’idea, approvata all’unanimità ieri dai sindaci dei comuni che fanno parte di Visit Romagna. "La Notte Rosa diventa ’Pink fluid’ – argomenta il conduttore, produttore e scopritore di talenti – perché l’evento è un’onda fluida e onnicomprensiva, senza distinzione di età, generi, gusti, interessi. Non è una questione di genere, ma di libertà. Libertà di essere chi desideriamo essere e di sentirci rappresentati, accolti, desiderati in questa grande terra dell’ospitalità che è la Romagna, che ha da sempre impresso nel suo dna i valori legati a un’inclusività genuina e spontanea". Nei giorni scorsi a Rimini si è parlato tanto del murales dell’uomo che allatta, imbrattato dopo pochi giorni. Ma per Cecchetto "se il murales era una provocazione, questa non lo è. Vogliamo far capire che la Romagna è la terra della libertà e dell’inclusione, da sempre, per tutti. Ed è anche la terra della musica". Con una citazione per i Pink Floyd ("li adoro, sono una grande fan", rivela Cecchetto), visto che "si celebrano i 50 anni dall’album The Dark Side of the Moon".

I 18 anni della Notte Rosa saranno anche l’occasione "per coinvolgere i più giovani, in particolare quelli che diventano maggiorenni quest’anno. Li inviteremo a festeggiare i 18 anni in Riviera e stiamo pensando a qualche gadget speciale per loro come ricordo della vacanza in Romagna". Non solo: "Stiamo valutando un evento speciale, magari un bagno in mare a mezzanotte con migliaia di ragazzi". In pochi immaginavano, quando tutto cominciò con la prima edizione, che la Notte Rosa potesse durare tanto. "Invece siamo ancora qui – dice Andrea Corsini, l’assessore regionale al turismo – Pensammo alla Notte Rosa per promuovere l’idea di notte bella, per tutte le generazioni. Diciotto anni dopo quel concetto si rafforza. Con questa edizione diremo a tutti: qui in Romagna siete a casa e potete essere chi volete".