La Notte rosa?. Meglio a novembre

Meglio a giugno, quando la stagione è ancora sui rulli di partenza. Ma la data non è ancora quella giusta. Gira la ruota. Il presidente degli albergatori di Bellaria, che apprezza l’evento, ha proposto ieri su queste colonne di dirottarla ai primi di agosto. "Periodo critico", a suo dire, causa il consolidato deficit di presenze turistiche. E siamo a tre. All’appello manca ancora settembre, ma da qui a domenica qualcuno si farà avanti per suggerirlo. A seguire questo ragionamento, di ‘buco’ in ‘buco’, non è da escludere che si arrivi a decretare che novembre è il mese perfetto per colmare le assenze di vacanzieri. Sarebbe l’occasione per rivedere il palinsesto, e riesumarlo in versione autunnale. Si potrebbero mettere d’accordo gli operatori ansiosi con i cachet degli artisti. Intanto impazza il valzer delle date. Fidatevi, meglio un bel concorso a premi.

Carlo Andrea Barnabè