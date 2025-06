La Notte rosa non scalda le prenotazioni

Partenza lanciata per la stagione estiva con il ponte del due giugno, ma il proseguo del mese riserva luci e ombre a partire dalla Notte rosa. "Non c’è una forte richiesta, ed anzi siamo in linea con il weekend precedente" premette il neo presidente di Promhotels, Andrea Ciavatta, palesando le perplessità di un intero comparto ricettivo che nella Notte rosa vede più preoccupazioni che benefici. Intanto ci si gode il successo del ponte appena trascorso. "È andata bene – ammette il presidente di Federalberghi, Claudio Montanari –. Negli ultimi giorni a ridosso del fine settimana c’è stata una buon ripresa delle prenotazioni che ci ha permesso di arrivare con un’ottima percentuale di riempimento delle camere. Nei due giorni, venerdì e sabato, eravamo sul 95%, se contiamo anche la terza notte, quella di domenica, ci si aggira sul 90%. Sono dati importanti che hanno regalato un pienone per il ponte ed anche tariffe interessanti". Le strutture riccionesi si sono riempite dopo quelle riminesi, dove la Fiera con RiminiWellness ha contribuito al successo del weekend. Ma il risultato è stato il medesimo. Ora si apre il mese di giugno, ma con le luci arrivano anche le ombre. "Bene il ponte appena trascorso – riprende Ciavatta –, ma resta la difficoltà di intercettare clientela straniera. La settimana prossima cadrà la pentecoste, ma la presenza di turisti tedeschi non pare aumentare rispetto al passato. Nei prossimi due fine settimana saremo aiutati dagli eventi sportivi. Il Trofeo Nicoletti e l’evento di judo saranno importanti per tante strutture alberghiere. Poi attendiamo le famiglie vista anche la fine della scuola".

Il primo fine settimana d’estate, che quest’anno coinciderà con la Notte rosa (20-22 giugno), non sta regalando gioie agli albergatori. Se si guarda alle offerte degli hotel sui portali di prenotazione, la richiesta per la settimana che porta alla Notte rosa è lievemente inferiore a quella della settimana precedente. "Ad oggi non vediamo un traino nelle richieste provocato da questo evento. Ma è anche vero che non c’è una grande attività di comunicazione da parte del comparto" ammette Ciavatta, mostrando quanto sia ancor oggi maggiore la preoccupazione per la ricaduta che l‘evento potrebbe avere sulla sicurezza in città rispetto alle aspettative in termini di presenze alberghiere. La Notte rosa anticipata rispetto al passato (si teneva all’inizio di luglio), rappresenta una sfida, e le attività in città la stanno vivendo come un anno zero, sperando di dimenticare i disordini del passato.

Andrea Oliva