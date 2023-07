"La Notte Rosa non va abolita Le raccolte firme sono assurde"

"Space che arriva a Riccione da Ibiza, il rilancio del Pascià che sta per passare di mano e riaprirà la prossima stagione e tanti altri eventi vanno sostenuti": tra questi Gianni Indino, presidente di Confcommercio, ci mette anche la Notte Rosa. "Di sicuro non siamo per la sua abolizione come qualcuno anela e continueremo a sostenere questo evento". Un messaggio chiaro a chi ha avanzato una raccolta firme per abolirla, ovvero gli esponenti di Azione Riccione. Indino si riferisce a loro. "Sul web viene lanciata una raccolta firme generando una notizia che non dovrebbe nemmeno esserci. Mi domando se vogliamo davvero sostenere iniziative di questo calibro, o siamo pronti alle raccolte firme contro il turismo giovanile". Il presidente mette nel mirino il coro riccionese dei no alla Notte rosa. "È ora d smettere di guardare i ragazzi con diffidenza, perché la stragrande maggioranza è qui esclusivamente per godere delle nostre proposte e divertirsi; a noi sta intercettare i gusti del momento e mettere i ragazzi nelle condizioni di divertirsi in sicurezza. Non certo il ‘tutto gratis’, ma elementi di forte attrattiva come la Rimini Beach Arena con un cartellone musicale di prim’ordine, dj e format dall’avanguardia, hanno fatto arrivare giovani da tutta Europa". Riassumendo, l’alluvione è sempre più lontana e il "il turismo sulla Riviera di Rimini è ripartito con i grandi eventi che hanno portato qui decine di migliaia di ragazzi. Siamo pronti a sostenere iniziative di livello come la Rimini Beach Arena, Cartoon Club e anche la Notte Rosa. Eventi di caratura internazionale, in cui l’apporto degli imprenditori privati è imprescindibile".