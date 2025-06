La Notte Rosa rivoluziona la viabilità del weekend. Via Pinzon chiude per un giorno e scattano i divieti

In vista della Notte rosa, Bellaria Igea Marina si prepara ad accogliere il pubblico con un articolato piano di regolamentazione del traffico, pensato per coniugare sicurezza e fruibilità degli spazi urbani durante la manifestazione ‘Carnevale in Rosa 2025’. Venerdì, dalle ore 20 alle 23.30 circa, via Pinzon sarà completamente chiusa al traffico tra via Pertini e via Properzio. Scatta anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Deviazioni obbligatorie sono previste su via Seneca e via Properzio. Sabato, le modifiche interesseranno invece il centro città: via Panzini, via Rubicone, via Colombo, piazzale Kennedy e piazzale Levante saranno chiuse per permettere lo svolgimento della sfilata. Vietata la sosta lungo queste arterie per tutta la giornata. Il trasporto pubblico sarà deviato su percorsi alternativi, con fermate provvisorie.

I residenti potranno transitare solo su itinerari indicati e presidiati. In aggiunta, nei giorni scorsi ha preso avvio un importante intervento di manutenzione straordinaria su via Pinzon, tra via Pertini e via dei Mille. I lavori prevedono asfaltatura e fresatura della carreggiata e dei marciapiedi, con chiusure parziali a stralci. Durante le operazioni, sarà attivo un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico mobile. È in vigore il divieto di transito e di sosta h24, su entrambi i lati, eccetto per i mezzi del cantiere. L’amministrazione comunale invita cittadini e turisti a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a pianificare per tempo i propri spostamenti.

a.d.t.