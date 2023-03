La Notte rosa sulla Rai Rimini non balla da sola

di Manuel Spadazzi

Rimini sogna il ritorno di Vasco e della televisione. Mentre fervono a Palazzo Garampi le trattative con lo staff del Komandante, il Comune di Rimini e l’Apt stanno lavorando già anche alla nuova edizione della Notte rosa che si terrà dal 7 al 9 luglio. L’obiettivo è fare il bis sulla Rai, che l’anno scorso scelse la città di Rimini tra le tappe del Tim Summer hits, la grande kermesse che ha fatto segnare il ritorno dei concertoni estivi sulle reti Rai.

Nell’estate 2022 due serate dello show furono realizzate in piazzale Fellini proprio nei giorni della Notte rosa. Tantissimi gli artisti che si erano esibiti sul palco durante il doppio appuntamento, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino: da Loredana Bertè ad Arisa, da Emis Killa a Blanco, da J-Ax a Ghali a Francesca Michielin, solo per citarne alcuni. Nel 2023 non solo lo show è destinato a tornare ma – se tutto andrà bene – diventerà un format televisivo di scena anche in altre località della Riviera. Quasi una sorta di Festivalbar, con date anche a Riccione e in altre località della costa, oltre che naturalmente a Rimini. Bocche stracucite per ora da parte dell’Apt e da Palazzo Garampi sulle trattative, che sono avviate da tempo. Ma l’impressione è che la Riviera farà di tutto per ottenere il bis sulla Rai e ampliare le date, visto l’ottimo successo di pubblico e di ascolti registrati l’anno scorso. D’altra parte, la strategia dei grandi eventi è quella imboccata dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, come ribadito anche giovedì sera in aula durante il consiglio tematico sul turismo. E il ritorno della Rai con il grande show musicale - che potrebbe cambiare nome e sponsor - rientra perfettamente in questa strategia.

I ’concertoni’ targati Rai non saranno gli unici eventi con cui Rimini e la Riviera vogliono tornare a essere protagoniste in tivù. Si sta lavorando infatti anche ad altri format televisivi. La collaborazione con Simona Ventura, da anni la regina del talk show al Grand Hotel insieme al compagno Giovanni Terzi, potrebbe assicurare nuove opportunità.

Poi, naturalmente, c’è il capitolo Vasco Rossi. L’abbiamo riportato ieri. Vasco, che partirà con il nuovo tour da Bologna a giugno, potrebbe scegliere Rimini come luogo per le prove generali e la data zero. Tra le soluzioni al vaglio dell’amministrazione ci sono lo stadio ’Romeo Neri’, dove il ’Blasco’ si esibì esattamente trent’anni fa, ma anche l’area esterna della Fiera (che si è già prestata con successo, in passato, a eventi musicali) e la spiaggia libera davanti all’ex colonia Bolognese. A breve se ne saprà di più. Quel che è certo è che Rimini sogna un’estate... al massimo.