La Nte assume operai per cantieri edili

La Nte, azienda di Cattolica, sta cercando due nuovi collaboratori da inserire nel proprio organico. La prima figura è quella di un manovale edile da adibire alla posa di pareti e soffitti in cartongesso, alla stuccatura, alla rasatura e alla tinteggiatura. L’operaio sarà assunto con un contratto a tempo determinato. La seconda figura ricercata opererà nel medesimo ambito lavorativo, ma con inquadramento come apprendista. Requisiti indispensabili, per ambedue, il possesso della patente B e una buona conoscenza della lingua italiana parlata e compresa. I cantieri a cui saranno destinati questi lavoratori sono nel territorio delle province di Rimini e di Pesaro Urbino. L’orario di lavoro è a tempo pieno dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Annunci rivolti ad ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Candidature con Cie o Spid sul portale ‘Lavoro per te’.